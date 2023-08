Hugo Page s'impose sur la dernière étape, Romain Grégoire remporte le classement général

Hugo Page a levé les bras pour la première fois de sa carrière sur la 4e et dernière étape du Tour du Limousin cycliste (2.1), qui a relié jeudi Glandon à Limoges après 170,6 kilomètres en France. Le Français d'Intermarché-Circus-Wanty a devancé au sprint son compatriote Paul Magnier (Trinity) et l'Italien Luca Mozzato (Arkéa-Samsic). Un autre Français, Romain Grégoire (Groupama-FDJ), s'adjuge le classement général.

Grégoire a terminé avec 38 secondes d'avance sur le Français Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën) et 50 sur l'Australien Michael Storer (Groupama-FDJ), après avoir dominé la course avec deux victoires d'étape. Il décroche ainsi, à l'âge de 20 ans, le 5e succès de sa carrière après une étape et la victoire finale aux Quatre Jours de Dunkerque en mai dernier. Côté belge, Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) termine 10e.

Benoit Cosnefroy, 2e au classement général à l'entame de l'étape, a tenté d'attaquer, mais il a rapidement dû rentrer dans le rang, laissant l'occasion à un groupe de cinq coureurs de se détacher. Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) en faisait partie, ainsi que le Français Paul Ourselin (TotalEnergies) notamment.