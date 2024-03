Jannik Steimle: "J'ai changé d'équipe pour plus de liberté, ce fut le bon choix"

"Mon choix de changer d'équipe pour avoir plus de liberté a été le bon", a indiqué Steimle après son succès à Denain. "J'ai longtemps été équipier-sprinteur chez Quick-Step, mon dernier succès remonte à 2021. Je souhaitais plus de latitude et ma victoire à Denain montre que j'ai pris la bonne option", s'est-il félicité.

"Nous sommes sortis du peloton après quelque 15 kilomètres et j'ai commencé à croire à une possibilité d'aller au bout avec le groupe de tête après 50 kilomètres de course, car nous avions près de 7 minutes d'avance", a raconté le vainqueur du jour à propos de la course. "À l'entrée des secteurs pavé, nous avions encore plus de 4 minutes. Je dois dire que la fatigue est apparue dans les 20 derniers kilomètres mais j'ai continué à croire dans mon sprint et je savais que j'allais m'imposer à trois kilomètres de l'arrivée."