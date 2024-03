Jasper Philipsen: "J'ai pu faire mon sprint comme je le voulais"

Philipsen s'est imposé au sprint devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

Le maillot vert du dernier Tour de France, détenteur du record de victoires l'année dernière avec 19 succès, a décroché sa première victoire de la saison, la 43e de sa carrière, à l'occasion de son 4e jour de course en 2024. Avant la course des deux mers, il n'avait disputé que le Circuit Het Nieuwsblad (66e) et Kuurne-Bruxelles-Kuurne (92e) cette année.

"Je n'ai pas beaucoup travaillé mon sprint avant cette course car le sprint est normalement ce pour quoi je suis bon donc j'ai mis plus d'efforts dans l'entraînement pour les classiques", indique Philipsen, 35e du général.