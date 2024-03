Jasper Philipsen s'impose au sprint parmi les favoris au bout d'un final haletant

Jasper Philipsen a remporté la 115e édition de Milan-Sanremo, qui s'est disputée samedi sur 288 kilomètres entre Pavie et Sanremo. Au bout d'un final haletant face à tous les favoris, le sprinteur de l'Alpecin-Deceuninck a devancé au sprint l'Australien Michael Matthews (Jayco AlUla) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Dix hommes ont formé l'échappée, partie au matin de la course d'un jour la plus longue du calendrier WorldTour. Sous un soleil radieux, le groupe a fait la course en tête sans jamais accumuler plus de 3 minutes d'avance sur le peloton.

L'équipe UAE de Tadej Pogacar a durci la course dans le Capo Melo (2 km à 3,6%), première difficulté de la dernière partie de la course à environ 50 kilomètres du terme. Après cette accélération, l'écurie émiratie a remis une couche dans la Cipressa (5,6 km à 4,1%).