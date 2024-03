Jasper Philipsen termine troisième au sprint : "J'aborde Milan-Sanremo avec confiance"

Après une troisième place en 2019, la dernière place sur le podium est une nouvelle fois revenue à Jasper Philipsen après Nokere Koerse. Le "Vlam van Ham" a dû lâcher prise devant Tim Merlier et Fabio Jakobsen lors du sprint sur le Nokereberg mercredi.

"J'étais venu ici pour gagner sur le Nokereberg, pour une fois. Et puis je termine troisième. Puis-je vraiment être satisfait ? C'est en tout cas le sentiment que j'ai après la course d'aujourd'hui. J'emmènerai ce point positif en Italie", a-t-il commenté.

Après la cérémonie du podium et quelques interviews, Philipsen a immédiatement pris la voiture en direction de l'aéroport. Le sprinteur d'Alpecin-Deceunick s'envolera mercredi soir pour l'Italie, où il participera samedi à Milan-Sanremo.

"Nous sommes arrivés au Nokereberg à une vitesse très élevée. J'ai brièvement perdu mon élan, mais pas Tim Merlier. Quand je l'ai vu passer, j'ai compris. Faire un sprint en montée sur des pavés comme ça, ce n'est vraiment pas pour moi. J'ai balancé de gauche à droite. J'ai même essayé plusieurs fois d'ouvrir et d'éviter un sprint avec Merlier. Cela n'a pas fonctionné. Je vais à Milan-Sanremo avec un bon sentiment", a déclaré Philipsen, qui a remporté une étape à Tirreno-Adriatico plus tôt cette saison et qui participera à la Classique Brugge-La Panne mercredi prochain.