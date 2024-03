Jenthe Biermans s'impose au sprint pour sa première victoire de la saison

Les Français Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) et Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur) se sont échappés dès les premiers kilomètres. Le duo a compté un peu plus de deux minutes d'avance sur le peloton jusqu'à l'accélération de Le Berre à 60 km de l'arrivée.

La fin de course a été animée et les Français David Gaudu (Groupama-FDJ), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale) et Alexandre Delettre (St Michel-Mavic-Auber93) sont partis à trois. Le trio s'est regardé dans le dernier kilomètre et Biermans en a profité pour s'imposer au sprint devant le Français Sandy Dujardin (TotalEnergies) et Alexandre Delettre.

Le Campinois signe le troisième succès de sa carrière après la Muscat Classic et une étape du Tour du Luxembourg en 2023. Il succède au palmarès au Norvégien Fredrik Dversnes.