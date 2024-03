Jordi Meeus considère sa troisième place comme "le meilleur résultat possible"

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) est monté sur la 3e marche du podium à Gand-Wevelgem dimanche. Après 253,1 kilomètres d'Ypres à Wevelgem, il a réglé le sprint du peloton 16 secondes derrière le vainqueur Mads Pedersen et son dauphin Mathieu van der Poel. Pour Meeus, ce résultat était "le meilleur possible" car "les deux premiers étaient hors d'atteinte".

"Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller dans les classiques cette saison et terminer 3e derrière ces deux 'motos' est un très bon résultat pour moi", s'est félicité Jordi Meeus. "J'ai été le dernier à bondir dans le groupe de tête. J'ai pu m'épargner un peu pour survivre dans le Kemmel", a analysé le sprinteur.

"Je n'ai pas l'impression que nous avons temporisé avec le groupe de poursuite dans la dernière montée du Mont Kemmel. Mais les deux hommes de tête ont bien calculé. Si nous avions roulé plus vite, plus tôt, nous les aurions peut-être rejoints. Quant à mon sprint, je savais qu'il fallait attendre le bon moment. J'ai pu trouver quelques petites ouvertures pour passer et me placer devant."