Julian Alaphilippe espère retrouver son meilleur niveau

Le Français, 31 ans, n'a plus connu de grands succès depuis son deuxième titre mondial en 2021. "Je ne sais pas si je peux encore atteindre le niveau que j'avais quand j'étais champion du monde, mais je sais que je veux évoluer vers mon meilleur niveau. J'ai confiance en moi et je ne m'inquiète pas. Je ne peux que donner le meilleur de moi-même. Les résultats suivront."

"Je suis très motivé de commencer ce week-end d'ouverture. J'ai une grande envie de bien faire", a expliqué Alaphilippe, qui s'alignera aussi sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. Le mois passé, le double champion du monde avait ouvert sa saison par une sixième place finale au Tour Down Under.

Alaphilippe est "fier de revenir" sur les courses d'ouverture de la saison. "J'aime ces courses, l'ambiance est toujours fantastique et nous sommes ici avec une équipe forte. C'est le début d'une période importante pour moi et pour beaucoup d'autres gars. C'est une sensation très différente qu'en Australie en début d'année, même si j'ai vraiment apprécié le Tour Down Under. Mais ici c'est le début de la vraie saison des classiques."

La reconnaissance des pavés, jeudi matin, s'est déroulée de manière "très inconfortable", selon Alaphilippe. "C'est toujours un peu la recherche du bon équilibre. Mais c'est agréable de retrouver les routes belges."