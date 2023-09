Koolskamp donne rendez-vous aux sprinteurs

La 107e édition du championnat des Flandres cycliste (1.1), vendredi à Koolskamp, donne l'occasion aux sprinteurs d'en découdre. Dix WorldTeams seront présentes dans cette course longue de 165,1 km composée de onze tours d'un circuit local. Elle fait très souvent la part belle aux arrivées groupées. Le parcours n'offre aucune difficulté mais le vent peut y jouer un grand rôle et provoquer la formation de bordures. Les meilleurs sprinteurs actuels déjouent cependant souvent ces obstacles pour se livrer à leur activité favorite.

Soudal-Quick Step comptera avant tout sur Fabio Jakobsen, vainqueur en 2022, qui sera aidé par Yves Lampaert, Michael Morkov et Jannik Steimle, lauréat en 2019. Jasper Philipsen, vainqueur en 2021, sera le leader des Alpecin-Deceuninck. Le Néerlandais Dylan Groenewegen, qui s'est imposé en 2018, aura la formation Jayco-AlUla à son service.

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty), le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), l'Allemand John Degenkolb (DSM-firmenich), Jasper Stuyven (Lidl-Trek) et l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) sont autant d'autres candidats en cas de sprint massif. L'Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny) reste une énigme. Il a repris la compétition dimanche au Grand Prix de Fourmies mais n'a pu aller au bout. L'Australien n'avait plus couru depuis le 14 juillet et son abandon au Tour de France.