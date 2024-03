Kopecky ajoute in extremis la classique italienne à son programme

La sélection de SD Worx-Protime est complétée par les Italiennes Elena Cecchini et Barbara Guarischi, la Néerlandaise Femke Gerritse, la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black et la Suissesse Marlen Reusser. La course, disputée entre Cittiglio et Varese, est longue de 140 kilomètres et se déroule principalement sur un circuit local vallonné. L'an passé, la Néerlandaise Shirin van Anrooij l'avait emporté.