La première étape et le premier maillot violet pour Juan Sebastian Molano

Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) a remporté la première étape du Tour de Burgos cycliste (2.Pro) disputée sur 161 km entre Villalba de Duero et Burgos mardi. Le coureur colombien prend également la tête du classement général.

Dans une étape sans difficulté majeure, cinq coureurs se sont détachés en tête de la course au kilomètre 25 : les Espagnols Angel Fuentes (Burgos BH), Josu Etxebarria (Caja Rural-RGA), Xavier Berazategui (Caja Rural-RGA) et l'Italien Mattia Bais (Eolo-Kometa), sans jamais prendre plus de trois minutes d'avance.

Après avoir attaqué dans la seule difficulté du jour, l'Alto del Aguilon (3e catégorie), Bais a maintenu seul une avance sur le peloton, mais s'est fait rattraper à douze kilomètres de l'arrivée. À huit kilomètres de la ligne, l'Allemand Lennard Kämna a placé une grosse attaque sur le plat et a tenu trois kilomètres avant de se faire reprendre.