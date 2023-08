L'Américain Matteo Jorgenson rejoint Jumbo-Visma

C'est cette polyvalence qui a séduit chez Jumbo-Visma : "Nous sommes très heureux qu'il nous ait choisis", a expliqué le directeur sportif Merijn Zeeman. "Il a beaucoup progressé ces dernières saisons et a montré dans différents domaines qu'il fait partie des meilleurs coureurs du peloton. Nous sommes impatients de travailler avec lui. Ensemble, nous serons encore meilleurs".

Jorgenson s'est surtout illustré sur les courses de début de saison avec une quatrième place sur l'E3 Saxo Classic et une neuvième place sur le Tour des Flandres. Il a également terminé deuxième du classement final du Tour de Romandie et huitième de Paris-Nice. Il a aussi remporté le Tour d'Oman (2. Pro) cette année.

Jorgenson est lui aussi très motivé : "Faire partie d'une équipe qui se bat pour la victoire sur tous les terrains, c'est ce que j'attends le plus. Que ce soit pour moi ou pour un coéquipier, ça n'a pas d'importance. Me battre pour gagner, c'est ce qui me motive".