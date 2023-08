Le final d'Axel Laurance gâché par des "efforts inutiles"

"Pour être honnête, je n'attendais pas grand-chose de cette course. Je venais de terminer des Mondiaux difficiles et fatigants. Je n'ai pu récupérer que pendant quelques jours et mardi, je devais participer à une autre course compliquée. Cela explique pourquoi j'ai mal évalué les choses. Je ne me sentais pas très bien et j'ai donc travaillé pour mes coéquipiers. J'ai même pensé à abandonner. Petit à petit, ça a été de mieux en mieux et finalement j'ai payé le prix de tous ces efforts inutiles lors du sprint final".

"Notre intention était d'avoir beaucoup de coureurs de l'équipe dans le final. Rester à l'arrière ne sert à rien dans cette course. J'ai toujours été à l'avant. De cette façon, je pouvais me faufiler et faire partie du groupe de tête. Au sprint, je n'étais plus à mon meilleur niveau et je n'ai pas pu faire mieux que la troisième place. Je vais prendre un peu de repos maintenant car j'aimerais bien montrer d'autres choses durant le reste de la saison."