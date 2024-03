Lennert Van Eetvelt a prolongé chez Lotto Dstny jusqu'à la fin 2026

Van Eetvelt, 22 ans, a rejoint l'équipe de développement de Lotto Dstny en 2020. Il est passé chez les pros en 2023 et a immédiatement montré son talent. Il a réalisé un excellent début d'année 2024 en remportant trois courses : le Trofeo Serra Tramuntana (1.1) ainsi que le classement général et une étape de l'UAE Tour, inscrit au calendrier du WorldTour.

"Je suis super heureux de rouler pour Lotto Dstny pour deux années supplémentaires", a réagi Van Eetvelt dans un communiqué de l'équipe. "L'équipe a connu une grande évolution positive ces dernières années, tout le monde peut le voir, et j'espère que nous pourrons continuer à progresser. Cela a déjà été une belle aventure, puisque j'ai déjà roulé dans l'équipe de développement et que j'ai franchi une nouvelle étape cette année en remportant l'UAE Tour. Je connais bien le staff et les coureurs, c'est comme une deuxième famille. La liberté que j'ai ici et l'ensemble du projet de l'équipe sont extrêmement positifs et je suis heureux de continuer à faire partie de cette histoire."