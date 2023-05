Les jeunes Belges d'Intermarché-Circus-Wanty veulent terminer leur premier grand Tour

Arne Marit (24 ans), Laurens Huys (24 ans) et Laurenz Rex (23 ans) prendront samedi, à Fossacesia Marina, le départ du premier grand Tour de leur jeune carrière, le Giro. Les trois Belges ont expliqué, en conférence de presse vendredi, que l'objectif principal sera "d'atteindre l'arrivée à Rome" le 28 mai.

Laurenz Rex se présente au Giro fort d'une belle 9e place à Paris-Roubaix. "J'espère beaucoup apprendre durant ce Giro", a-t-il expliqué. "J'ai essayé de garder ma forme de Paris-Roubaix et je pense que j'ai réussi. Si j'ai l'opportunité de figurer dans une échappée, je pense être capable de gagner l'étape, car je peux être bon dans un sprint après une longue étape."

Laurens Huys, un grimpeur, sera le tout premier coureur du peloton à s'élancer samedi. "C'est un honneur, j'espère bien faire, car je ne suis pas un spécialiste du chrono. J'espère me glisser dans une échappée et aider les gars autant que possible pour gagner une étape."

Arne Marit pourrait avoir quelques opportunités d'obtenir un bon résultat lors des sprints. "Je suis impatient de montrer mes qualités au plus haut niveau et de voir où j'en suis", a expliqué le sprinteur. "Il faudra voir comment les jambes répondront, mais je pense pouvoir passer les bosses. Un sprint de 50-60 coureurs me convient mieux qu'un sprint massif."

Après les succès de Taco van der Hoorn en 2021 et de Biniam Girmay et Jan Hirt l'an passé, l'équipe belge visera à nouveau les victoires d'étapes cette année. "C'est l'objectif principal. Nous n'avons pas d'objectif pour le général", a confirmé le directeur sportif Valerio Piva. "Nous avons du potentiel. Rein Taaramäe a déjà gagné une étape par le passé, Lorenzo Rota était proche l'an dernier. Notre objectif sera aussi d'amener le plus de coureurs possibles à Rome."