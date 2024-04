Lorena Wiebes a "hâte d'être à Paris-Roubaix"

"Je suis très heureuse de m'imposer pour la quatrième fois à Schoten. J'ai déjà hâte d'être à Roubaix", s'est-elle exclamée en conclusion. La course féminine de l'Enfer du nord sera disputée le 6 avril. La Néerlandaise s'était classée 45e et 49e de la course lors de ses deux participations en 2022 et 2023, après son abandon en 2021.