Lorena Wiebes s'impose de justesse au sprint à Wevelgem

La sprinteuse néerlandaise, Lorena Wiebes (SD Worx-ProTime) a remporté dimanche Gand-Wevelgem dames (WorldTour) en s'imposant de justesse devant l'Italienne Elisa Balsamo au terme de cette épreuve qui a relié Ypres à Wevelgem sur 171,2 kilomètres, la plus longue distance de l'histoire de la course.

L'échappée matinale du jour a été créée par six coureuses: l'Italienne Giorgia Vettorello, les Néerlandaises Laura Molenaar et Lieke Nooijen, la Française Amandine Fouquenet et la Finlandaise Anniina Ahtosalo. Les attaquantes ont été reprises à 78 kilomètres du but.

Une autre échappée a pris forme avant la dernière heure de course: on retrouvait dans ce groupe les Italiennes Silvia Persico, Elisa Balsamo et Elisa Longo Borghini, les Néerlandaises Lorena Wiebes et Puck Pieterse, la Britannique Pfeiffer Georgi et Lotte Kopecky. Ce groupe comprenant quelques unes des principales favorites a été récupéré à 41 kilomètres du but.