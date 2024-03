Lotte Kopecky contente de finir 2e d'une course ajoutée au dernier moment à son programme

Kopecky avait remporté les Strade Bianche et la Nokere Koerse cs dernières saisons. "Mais ce n'est pas comme si je m'étais dit: je vais rapidement transformer cette course en ma faveur. Ce n'est pas si facile, même si les gens semblent penser que oui. J'ai fait le voyage en Italie à la dernière minute (pour remplacer une coéquipière blessée, ndlr). J'avais envie de faire cette course et je voulais essayer d'en tirer le maximum."

"Je n'ai pas encore revu le sprint", a ajouté Kopecky. "J'ai dû également pousser très fort au moment d'y aller. Elisa Balsamo était plus rapide. Bien sûr, tu veux toujours gagner, mais ce n'est pas toujours possible. Je suis déjà contente de ce résultat. C'était une première fois au Trofeo Alfredo Binda. C'est tout à fait différent d'une classique flamande, mais je trouve que c'est une belle course. Il y avait beaucoup de dénivelés. C'était le moment idéal de terminer cette course en fonction de ce qui arrivera au printemps."