Lotte Kopecky: "Heureuse de garder la victoire dans l'équipe SD Worx-Protime"

"Je suis très contente de notre course qui a été une réussite collective, je suis très satisfaite d'avoir pu contribuer au succès", a indiqué Lotte Kopecky. "Nous avons, qui plus est, pu conserver la victoire dans notre équipe". La Suisse Marlen Reusser, encore très active dimanche, s'était imposée en 2023 à Wevelgem.

"Lorena Wiebes s'est très bien comportée dans la montée du Mont Kemmel", a poursuivi Lotte Kopecky. "On voit qu'elle a progressé dans ce genre d'exercice et qu'elle peut donner le change dans des montées courtes comme celle-là". La sprinteuse néerlandaise a indiqué qu'elle entend survivre le plus longtemps possible dimanche prochain dans le Tour des Flandres pour aider l'équipe et Lotte Lopecky, lauréate du Ronde en 2023, au maximum. "Je suis très contente d'avoir pu aider Lorena et je sais qu'elle renverra l'ascenseur, peut-être déjà dimanche, a souligné la championne du monde.