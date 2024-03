Luca Mozzato s'impose au sprint, Gerben Thijssen troisième, Arnaud De Lie 5e

La victoire s'est jouée au sprint et Luca Mozzato s'est montré le plus rapide devant le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et le tenant du titre Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), 3e. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a terminé 5e derrière l'Italien Simone Consonni (Lidl-Trek).

La première moitié de course a été très animée et une réelle échappée n'a pas pu se former. Jens Reynders (Bingoal WB), Abram Stockman (TDT-Unibet), Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex), le Néerlandais Jasper Haest (VolkerWessels Cycling) et l'Italien Matteo Milan (Lidl-Trek) ont reçu un bon de sortie mais n'ont jamais eu plus de 1:30 d'avance sur le peloton.