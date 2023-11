Lucinda Brand s'impose en solitaire à Dublin: "Une belle surprise pour moi"

La Néerlandaise Lucinda Brand a remporté la course élite dames de Dublin, 5e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche en Irlande. Elle a devancé sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado et la Britannique Zoe Backstedt.

En l'absence de sa compatriote Fem van Empel, championne du monde et double championne d'Europe, Brand s'est isolée en tête de la course dès le premier des six tours et a creusé l'écart au fil des tours pour s'imposer avec 38 secondes d'avance sur Alvarado et 45 secondes sur Backstedt. Marion Norbert Riberolle termine meilleure Belge à la 13e place à 3:32.

"J'ai tout de suite pu creuser un écart dans le premier tour et cela a été difficile de le maintenir", a confié Brand après la course. "Quand j'ai su que mon avance grandissait, je devais maintenir mon rythme et éviter de faire des erreurs sur ce parcours glissant. Dans de telles conditions, il faut avoir de la puissance et cela me convient. Je ne m'attendais pas à performer à un haut niveau aussi rapidement. C'est une belle surprise pour moi."