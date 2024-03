Mathieu van der Poel grandissime favori d'un 'Ronde' au plateau décimé

Avec deux victoires (2020 et 2022), deux deuxièmes places (2021 et 2023) et une quatrième place comme moins bon résultat lors de première participation en 2019, Van der Poel est probablement le plus grand spécialiste du 'Ronde' dans le plateau actuel. Le champion du monde a gagné l'E3 cette année.

Van der Poel a surtout vu la concurrence s'effriter au fil des semaines: le vainqueur sortant, Tadej Pogacar, sera absent car il prépare le Giro. Wout van Aert et Jasper Stuyven sont contraints au forfait après une lourde chute durant A Travers la Flandre. Une chute qui a impliqué aussi Mads Pedersen et Biniam Girmay, dont l'état physique sera surveillé d'ici dimanche. Arnaud De Lie, à qui on vient de diagnostiquer la maladie de Lyme, et Christophe Laporte seront également absents.