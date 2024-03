Oliver Naesen : "Des crampes dans la finale"

"Ce fut une édition très dure", a expliqué Naesen à la RTBF. "J'étais bien dans l'anticipation dans le Molenberg et dans le Berendries mais j'ai senti plus tard, dans la finale, que j'avais laissé des forces en cours de route. Dans la finale, j'ai souffert de crampes et je ne pouvais plus me mettre en danseuse pour pousser sur les pédales. Je ne pense que Mathieu van der Poel a été mis en difficulté, il suffit de regarder son résultat."