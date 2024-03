Ottestad gagne le général au détriment d'Ellen Van Dijk, Nelson s'offre la dernière étape

La Norvégienne Mie Bjorndal Ottestad (Uno-X Mobility) a remporté la deuxième édition du Tour de Normandie féminin, course cycliste de catégorie 2.1. La Britannique Josie Nelson (dsm-firmenich PostNL) a gagné la 4e et dernière étape, disputée dimanche sur 138,5 km entre Villers-Bocage et Caen.