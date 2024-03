Paris-Nice: Vlasov s'impose, deux copains américains en tête

Derrière le duo US, le Danois Mattias Skjelmose et le Belge Remco Evenepoel, deuxième de l'étape, pointent à respectivement 35 et 36 secondes, et restent en lice pour la victoire finale.

"J'ai coincé sur la fin, j'avais tellement froid, mais je me suis accroché pour garder ce maillot", a commenté le discret et timide coureur de Phoenix, septième de l'étape.

Sur le papier, c'est Jorgenson qui paraît le mieux placé, tellement il est en jambes et court juste depuis le début de la semaine. L'Américain de 24 ans, un polyglotte passé par des équipes en France et en Espagne, tient parfaitement son rôle de leader sur cette course pour la formation néerlandaise Visma-Lease a bike où il a rejoint cet hiver Jonas Vingegaard et Wout Van Aert.

- "Survivre" -

"Aujourd'hui, j'avais deux ambitions: survivre et prendre du temps sur Brandon et j'ai réussi à faire les deux. Je suis assez confiant. Remco est fort mais pas dingue non plus, j'ai été capable de répondre à toutes ses attaques", a souligné Jorgenson, qui vit à Nice et s'exprime dans un excellent français.