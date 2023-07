Remco Evenepoel en quête d'une troisième couronne au Pays basque

Le départ de la 43e édition de la Clasica San Sebastian (WorldTour) sera donné samedi, aux alentours de 11h00. Le parcours sera quasiment identique à celui de 2019, qui avait consacré et révélé au grand public du cyclisme mondial un Remco Evenepoel alors âgé de 19 ans.

Tenant du titre après son deuxième succès au Pays basque en 2022, le champion du monde emmènera donc le peloton pour 230,3 kilomètres autour de San Sebastian. Après les ascensions de Meaga, Iturburu et Alkiza dans la première moitié de la course, le mythique Jaizkibel (7,9 km à 5,6%) ouvrira les hostilités à quelque 93 kilomètres du terme, suivi 20 kilomètres plus loin par Erlaitz (3,8 km à 10,6%) d'où Evenepoel s'était envolé en solitaire en 2019.

Les coureurs verront ensuite s'élever Mendizorrotz (4,1 km à 7,3%), une autre potentielle rampe de lancement depuis laquelle Remco Evenepoel pourrait sortir l'une de ses lointaines attaques, à 37 kilomètres de l'arrivée. L'ultime montée de Murgil-Tontorra (2,1 km à 10,1%), après 222 kilomètres, ne sera suivie que d'une descente vers l'arrivée, à 8 kilomètres.