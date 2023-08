Simmons, Sheffield et Jorgenson absents de la sélection américaine

Le champion des États-Unis Quinn Simmons (Lidl-Trek), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) et Matteo Jorgenson (Movistar) seront absents des championnats du monde de cyclisme dimanche à Glasgow. La fédération cycliste américaine USA Cycling l'a confirmé samedi. Larry Warbasse (AG2R Citroën) et Will Barta (Movistar) remplaceront Simmons et Jorgensen dans la course en ligne, tandis que dans le contre-la-montre, Lawson Craddock (EF Education-EasyPost), qui participe également à la course en ligne, remplacera Sheffield.