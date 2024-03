Tadej Pogacar grand favori pour ses débuts sur la course catalane

Le Tour de Catalogne, une course cycliste par étapes de sept jours comptant pour le WorldTour, débute lundi en Espagne. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui participe pour la première fois, sera le grand favori. Côté belge, les grimpeurs Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) et Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) pourront se montrer.

L'an passé, le Tour de Catalogne avait proposé un duel intense entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic, remporté au bout du suspense par le Slovène. Les deux hommes ne sont pas là cette année, tout comme le double vainqueur du Tour Jonas Vingegaard. Tous les regards se tourneront vers Tadej Pogacar. Le Slovène a disputé deux courses cette saison, les Strade Bianche, qu'il a remportées, et Milan-Sanremo, conclu à la troisième place. Il s'agira de sa seule course par étapes avant le Giro.

Les organisateurs de la course catalane ont opté pour un parcours très montagneux, avec pas moins de trois arrivées au sommet. Même si quelques possibilités existent pour des sprinteurs à l'aise en côte, les équipes ont opté résolument pour des grimpeurs. Les principaux concurrents de Pogacar seront l'Américain Sepp Kuss, le Colombien Egan Bernal, les Espagnols Mikel Landa et Enric Mas, le Britannique Simon Yates et le Russe Aleksandr Vlasov.