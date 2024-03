Tadej Pogacar remporte sa quatrième victoire d'étape et triomphe au classement général

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 7e et dernière étape ainsi que classement général du Tour de Catalogne (WorldTour), dimanche à Barcelone. Le Slovène s'est imposé au sprint au bout des 145,3 kilomètres de course, devant les Français Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) et Guillaume Martin (Cofidis).

Tadej Pogacar remporte le classement général après quatre victoires d'étape et une 2e place sur sept jours de course. Le Slovène s'impose avec 3:41 d'avance sur l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), et 5:03 sur le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Pogacar succède au palmarès de l'épreuve catalane à son compatriote Primoz Roglic, titré en 2023 devant Remco Evenepoel. Le lauréat célèbre ses 5e et 6e victoires de la saison, les 68e et 69e au total, tandis que Bernal monte sur le podium d'une course à étapes WorldTour pour la première fois depuis l'accident qu'il avait subi en janvier 2022.