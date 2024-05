Tim Celen et Maxime Hordies remportent également la course en ligne à Ostende

Déjà vainqueurs du contre-la-montre jeudi, le Tim Celen (MT2), en tricycle, et Maxime Hordies (MH1), en handbike, ont également remporté la course en ligne de la Coupe du monde de para cyclisme à Ostende. Victime de problèmes mécaniques, Jonas Van de Steene (MH4) n'a pas pu confirmer et a abandonné.

En MH3, Marvin Odent a terminé 14e, Jean-François Deberg 19e et Christophe Van Looy 40e. Laurence VandeVyver a terminé quatorzième en WH3.

Dimanche matin, les tandems Milan Thomas/Lieven Desomviele et Sander Alaerts/Simon Decraene ont terminé 16e et 24e de la course en ligne. Dimanche après-midi, entreront en action Lennert Vanlathem et Cyril Berthaut (MC1), Ewoud Vromant et Thibaut Thomanne (MC2), Kris Bosmans (MC3), Louis Clincke, Jarno Thierens et Nicolas baltus (MC4), Niels Verschaeren, Ken De Feyter et Jurgen Eeckeloo (MC5) et Yoica De Kock (WC4).