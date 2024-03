Tim Merlier : "Comme les deux dernières années, à Nokereberg, j'y suis allé à fond"

Pour la troisième fois consécutive, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a été le plus fort à la Nokere Koerse (1.Pro). A cinq kilomètres de sa ville natale, il a réussi à distancer le Néerlandais Fabio Jakobsen et Jasper Philipsen. Merlier était tout sourire après avoir remporté sa sixième victoire cette saison. Avant cela, l'homme de Wortegem-Petegem avait remporté deux étapes de l'AlUla Tour et trois étapes de l'UAE Tour. Mercredi, il a une nouvelle fois dompté le Nokereberg.

"La fin a été assez chaotique. Nous avons manqué d'organisation et cela a entraîné quelques tentatives d'attaque. Je l'avais prédit. Finalement, j'ai réussi à me replacer après que quelques coéquipiers ont assuré le 'lead out' pour moi. Pascal Ackermann a alors effectué un mouvement étrange juste devant moi. Cela m'a fait dévier vers Jonas Rickaert, mon ancien poisson-pilote, qui est tombé. J'espère que tout va bien pour lui. À cause de toute cette agitation, ma chaîne s'est détachée et j'ai un peu paniqué. Cette situation a beaucoup joué. Bert Van Lerberghe s'est alors écarté et j'ai immédiatement décidé de faire comme les deux dernières années. Continuer à fond et gagner", a confié Merlier avec le sourire.

L'ancien champion de Belgique a roulé pratiquement devant les siens. "J'habite ici, à cinq kilomètres du Nokereberg. Pourtant, je n'y viens pas souvent, même rarement à l'entraînement", a-t-il ajouté.