Un duel entre Van der Poel et Pogacar pour le premier Monument de la saison

La 115e édition de Milan-Sanremo (WorldTour), le premier des cinq Monuments de la saison cycliste, sera marquée par un duel entre le tenant du titre néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), en quête d'un premier succès sur la Primavera.

Van der Poel et Pogacar seront tous les deux dans une dynamique opposée au départ samedi. Le champion du monde néerlandais reprend sa saison sur route après un hiver marqué par une domination en cyclocross avec 13 victoires en 14 courses. Le Slovène a lui survolé les Strade Bianche il y a deux semaines en s'imposant après un solo de 81 km.

Côté belge, Jasper Philipsen représente la plus grande chance de victoire mais le coéquipier de Van der Poel devra espérer une arrivée au sprint pour jouer sa carte. Vainqueur en 2021, Jasper Stuyven (Lidl-Trek) sera également au départ aux côtés de Pedersen et de l'Italien Jonathan Milan, principal concurrent de Philipsen en cas d'arrivée au sprint. Arnaud De Lie (Lotto Dstny), qui a changé de programme en dernière minute, et Wout van Aert (Visma-Lease a bike), qui prépare les classiques flandriennes, seront absents.

La 115e édition de Milan-Sanremo sera courue sur 288 km. Les premières difficultés apparaîtront après un peu plus de 230 km de course avec l'enchaînement des trois Capi (Mele, Cervo, Berta). La Cipressa (5,6 km à 4,1%) se dressera ensuite sur la route du peloton avec le sommet à 22 km. Le Poggio (3,7 km à 3,7%) reste le traditionnel juge de paix de la Primavera avec le sommet à 5,6 km de l'arrivée.