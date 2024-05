Vainqueur du prologue, Benoît Cosnefroy remporte un 7e succès cette saison

Cosnefroy a été une seconde plus rapide que le Portugais Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), qui avait remporté le prologue en 2023. Samuel Watson (Groupama FDJ) complète le podium, à deux secondes du vainqueur. Le premier Belge, Victor Campenaerts (Lotto Dstny) s'est classé 16e à 12 secondes de Cosnefroy.

Vendredi, les coureurs parcourront 167,5km entre Renault-Saint-Berthevin et Ernée pour la première étape. Les Boucles de la Mayenne se terminent dimanche avec un retour à Laval pour l'arrivée finale. L'Espagnol Oier Lazkano avait remporté le classement général en 2023 et Mathieu van der Poel s'était imposé en 2017 et 2018.