Van Gils satisfait de sa 7e place: "Contre des sprinteurs, je ne peux pas m'en vouloir"

Van Gils, 24 ans, a connu des derniers kilomètres assez difficiles. "Ma descente du Poggio ne s'est pas passée comme prévu. À un moment, ma roue arrière a un peu glissé et j'ai failli tomber dans un des virages en épingle. J'ai eu un peu peur et j'étais moins serein dans la descente du Poggio, ce qui m'a constamment maintenu à dix mètres du groupe de tête. Cela m'a coûté beaucoup d'énergie ensuite pour recoller".

Maxime Van Gils a terminé septième d'un sprint à douze pour la victoire. "J'ai fait de mon mieux. Dans un peloton de grimpeurs je peux faire un bon sprint mais aujourd'hui il y avait encore Philipsen, Pedersen et Matthews. Contre des vrais sprinteurs, je ne peux pas m'en vouloir. Avec l'équipe, on a roulé vite et on a été vigilants, c'était beau à voir. Personnellement j'ai le sentiment d'avoir franchi un nouveau palier. L'équipe croit en moi et c'est agréable de conforter cette confiance".