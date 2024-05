Wout van Aert satisfait de son retour même s'il ne s'attendait pas à "souffrir autant"

Van Aert n'est manifestement plus le même sur le plan physique, comme on a pu le constater sur la dernière côte. "J'étais déjà à la limite au pied de la dernière ascension. J'ai senti dans mes poumons que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tel effort. Je ne suis pas habitué à souffrir autant dans le peloton mais c'est comme ça en ce moment. Demain, une étape plus difficile m'attend et nous verrons combien de temps je peux tenir."

Van Aert a terminé 60e, à 2:52 du vainqueur de l'étape Thibau Nys. Le Tour de Norvège se poursuit vendredi avec l'étape reine entre Odda et Gullingen. Après 204 kilomètres, l'arrivée se situe au sommet d'un col de première catégorie long de 5,5 km à une moyenne de déclivité de 8,7%.