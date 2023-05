Zdenek Stybar a été opéré pour une endofibrose de l'artère iliaque

La formation australienne explique que Stybar a passé des examens médicaux après un début de saison "inférieur à ses attentes". Une endofibrose de l'artère iliaque, "un problème de santé de plus en plus répandu chez les cyclistes professionnels", a été diagnostiquée.

"A l'hôpital, on a vérifié mes artères iliaques et on a confirmé qu'elles se pliaient, ce qui a immédiatement expliqué pourquoi je n'étais pas au niveau où je devais être lors de ces trois dernières années", a confié Stybar dans le communiqué de son équipe. "J'ai alors été confronté à la décision d'être opéré et de prendre le risque de ne pas revenir à la compétition, car bien sûr la période de convalescence représente une longue période sans rouler sur le vélo et la saison ne fait que commencer. Ou bien je devais décider de ne pas me faire opérer et donc de mettre fin à ma carrière immédiatement."