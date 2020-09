"Je l'ai vu la semaine dernière": les nouvelles rassurantes d'un proche de Michael Schumacher

Jean Todt a laissé entrevoir une sortie du tunnel pour Michael Schumacher. Victime d'un terrible accident de ski en 2013, le pilote allemand continue à se battre. Il pourrait d'ailleurs être conscient.

L'ancien patron de l'écurie Ferrari, Jean Todt, est resté très proche de son ami Michael Schumacher. Le Français prend souvent des nouvelles du septuple champion du monde de F1. Mais cette fois-ci, il est quelque peu sorti de sa réserve pour en dire plus à l'agence PA News Agency.

"J'ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat", a expliqué Jean Todt. "Mon dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille. Tout ce que je peux faire, c'est d'être auprès de lui jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai", a-t-il poursuivi.

L'état de santé de Michael Schumacher est un secret. La famille tient à garder les informations précises pour elle et ne donne aucune information. Nous ne savons toujours pas s'il est sorti de son coma, entamé en décembre 2013, où s'il est actuellement conscient. Ce genre de nouvelles peut donc permettre de situer l'avancée du combat médical mené par l'ancienne gloire de la F1.