350 courses, 20 ans de carrière, un flegme légendaire: l'icône Kimi Raikkonen fait ses adieux à la F1 (vidéo)

C'est une légende de la discipline qui s'apprête à quitter le navire. Kimi Raikkonen disputera ce dimanche son tout dernier GP de F1, en disputant sa 350ème course. Personne ne peut le concurrencer à ce titre. Champion en 2007, le Finlandais a dressé un bilan magnifique dans une vidéo partagée par la F1.

Ce dimanche, la Formule 1 dira au revoir à l'un de ses personnages emblématiques. Kimi Raikkonen, champion du monde en 2007, va prendre ce dimanche son 350ème départ en F1. Un ultime baroud d'honneur pour le Finlandais, qui a marqué la discipline par son talent, mais aussi par sa personnalité. Pas franchement bavard, flegmatique au possible, il a toujours régalé le monde avec ses réactions honnêtes et sans filtre.

Dans une vidéo postée sur l'Instagram de la F1, "Ice Man" a fait le bilan à quelques heures de sa retraite. "Piloter des voitures est mon boulot, et j'adore ça. Mon grand frère Rami me laissait toujours essayer ce qu'il adorait, j'ai donc débuté par le motocross. J'avais 8 ans quand nous avons commencé le karting. Je regardais la F1 à la TV, mais je n'étais pas prédestiné à devenir pilote quand j'étais jeunes. J'aimais juste ça. Mais ce que je voulais faire dans la vie allait changer en une seconde", a raconté celui qui pilote aujourd'hui pour Sauber.

S'il se souvient très bien de son parcours, Raikkonen préfère rester humble. Pour lui, la soif de titres, ce n'est pas une réalité. "Honnêtement, j'ai toujours fait ce qui me plaisait et me rendait heureux. Toujours. En 2007, en arrivant au dernier grand prix, j'étais l'outsider. Puis Hamilton a terminé 7ème, Alonso 3ème et j'ai gagné, ce qui m'a donné le titre pour un point. Gagner le titre n'a pas fondamentalement changé ma vie. Cela a juste rendu ma vie plus trépidante", a-t-il détaillé.

Il y a trois ans, après avoir fait vibrer Ferrari dont il reste le dernier champion du monde, Raikkonen retrouve Alfa Romeo, là où sa carrière avait commencé. A 42 ans, il a décidé de s'en aller. Sobrement, à l'image du personnage. "C'était comme revenir à la maison. Maintenant, c'est terminé, je me retire. Ce que je ferai après ? Je ne sais pas. Mon plan est de ne pas avoir de plan, de passer du temps avec ma famille. Les gens me demandent si j'ai des regrets sur ma carrière. Je n'en ai pas. Je suis heureux avec ce que j'ai accompli. On me demande aussi comment je veux que l'on se souvienne de moi. Je m'en fous, si on se rappelle de moi ou pas. J'ai fait ce que je voulais faire en F1 et c'est tout ce qui compte. Je m'en fous de ce qu'en pensent les autres", a lâché le pilote finlandais.

Personne emblématique, icône de la simplicité dans le paddock, Raikkonen manquera indiscutablement à la discipline. Un artiste s'en va et un mouvement est né: faire de lui le "Pilote du jour" dans les votes ouverts lors du GP d'Abu Dhabi cet après-midi. Pour un ultime adieu savoureux.