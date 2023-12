Adieu Alfa Romeo, bienvenue "Stake F1 Team Kick Sauber" en 2024

Le nom exact de l'équipe n'était pas encore connu, même si l'on savait qu'il changerait forcément puisque le partenaire principal de Sauber, Alfa Romeo, avait annoncé son départ de la F1 après cinq années de collaboration avec l'écurie hélvétique.

L'équipe basée à Hinwil, en Suisse, portera donc le nom de deux de ses sponsors déjà visibles sur la monoplace: Stake, un site de casino et de paris sportifs en ligne australien, et Kick, un service de streaming de vidéos qui appartient aux fondateurs de Stake et qui revendique 22 millions d'utilisateurs enregistrés depuis son lancement l'année dernière.