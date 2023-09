AlphaTauri conserve Tsunoda et Ricciardo pour la saison prochaine

Pour sa troisième saison en F1, le Japonais de 23 ans pointe pour l'heure à cette même place au général, avec seulement 3 points après 15 manches.

Ancien pilote titulaire chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri) en 2012 et 2013 - puis chez Red Bull entre 2014 et 2018 -, Ricciardo, 34 ans, a remporté huit GP de F1. Outre Red Bull et Toro Rosso, l'Australien, arrivé en F1 en 2011, a aussi couru pour HRT (2011) et Renault (2019-2020).

Devenu pilote McLaren en 2021, il avait terminé la saison dernière à une modeste 11e place du championnat, avant d'être remplacé dans l'équipe anglaise par son compatriote Oscar Piastri.