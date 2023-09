Carlos Sainz une nouvelle fois le plus rapide lors des derniers essais libres

Carlos Sainz a signé le meilleur chrono de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, 14e manche du championnat du monde de Formule 1 samedi. Sur le circuit de Monza, le pilote espagnol de l'écurie Ferrari a bouclé les 5,793 km avec un chrono de 1:20.912.

Sainz devance ainsi Max Verstappen, le double champion du monde en titre et vainqueur des 9 derniers Grands Prix. Le Néerlandais a eu besoin de 86/1000e de plus dans sa Red Bull. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est 3e, à plus d'une demi-seconde de Sainz (1:21.453), suivi à 33/1000e du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les quatre premiers pilotes ont chacun effectué 23 tours de piste.

Aucun incident majeur n'a marqué la dernière session sur le circuit italien, bien que le trafic ait été dense. Plusieurs pilotes se sont plaints de celui-ci, certains devant sortir de la trajectoire pour éviter la collision avec leur concurrent.