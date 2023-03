Coup d'envoi dimanche à Bahreïn de la nouvelle saison de Formule 1

Après trois jours d'essais libres le week-end dernier sur le circuit de Sakhir, la Formule 1 fera officiellement son retour dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn. Après un exercice 2022 dominé par Red Bull et Max Verstappen, la cuvée 2023 propose un calendrier plus fourni que jamais et une grille de départ qui a connu plusieurs changements cet hiver.

En 2023, les pilotes s'affronteront sur 23 Grands Prix, le plus grand nombre de courses qu'ait jamais compté le calendrier de la catégorie reine du sport automobile. La saison, qui débutera à Bahreïn dimanche, verra notamment l'introduction du Grand Prix de Las Vegas, le 18 novembre, avant les traditionnels feux d'artifice de clôture à Abou Dhabi le 26 novembre. Spa-Francorchamps sera le théâtre du 13e rendez-vous de la saison à l'occasion du GP de Belgique le 30 juillet, un mois plus tôt qu'à l'accoutumée.

Trois nouveaux pilotes intègrent la grille: le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri), l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et l'Américain Logan Sargeant (Williams). Malgré un trio de tête au line-up inchangé, plusieurs équipes ont vu leur composition évoluer. Alpine alignera désormais un duo franco-français avec Pierre Gasly et Esteban Ocon, tandis qu'Aston Martin a pallié au départ de l'Allemand Sebastian Vettel avec l'arrivée d'un autre champion du monde, l'Espagnol Fernando Alonso.

Après un week-end d'essais convaincants, les champions du monde en titre des constructeurs et des pilotes, Red Bull et Max Verstappen, se positionnent d'ores et déjà dans la course à leur propre succession. Ferrari et le Monégasque Charles Leclerc voudront se reprendre après une saison décevante tandis que Mercedes, avec les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell, cherchera à poursuivre sur sa trajectoire ascendante pour bousculer ses concurrents. Dans le milieu de tableau, Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo et McLaren auront Haas et Williams dans leur sillage.