Des spectateurs bloqués des heures pour sortir de Spa-Francorchamps: "Catastrophique, des gens se battaient sur le parking"

Le Grand Prix de Formule 1 a offert un beau spectacle aux spectateurs ce dimanche. Au moment de sortir du circuit de Spa-Francorchamps, l'ambiance était cependant toute autre.

Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous. En cause: ils se sont retrouvés bloqués plusieurs heures dans les bouchons. "Nous sommes arrivés à la voiture à 17h05. Il est 20h57 et voilà qu'on sort simplement du champ. On a payé 16 euros par jour pour pouvoir se garer. Les deux jours c'était compliqué. Vendredi et samedi c'était compliqué, mais aujourd'hui c'était catastrophique. Il y a des gens qui se battaient sur le parking parce qu'ils n'en pouvaient plus. On nous a laissés là sans explication. Là on est toujours dans les bouchons. On attend", nous a confié Geoffrey témoin vers 21h.

Geoffrey nous a envoyé une vidéo de la situation dans le parking:

Du côté de Quentin, l'ambiance était visiblement plus calme malgré la longue attente. "Vers 17h, au moment de rejoindre notre véhicule au parking, là on a été bloqué pendant 4 heures. On ne sait pas pourquoi. Heureusement, les gens ne se sont pas énervés. Ils ont patienté, on va dire dans le bonne humeur, même si les derniers moments étaient un peu longs pour tout le monde. On n'a pas eu d'explication. Personne n'est venu nous dire quoi. Maintenant nous sommes sur la route et on suit tout doucement. Mais on ne sait pas quand on arrivera chez nous", nous a expliqué Quentin peu après 21h.

Nous avons reçu d'autres témoignages similaires. "Un scandale à Francorchamps! Quatre heures pour sortir d'un parking et toujours à l’arrêt à la même place!", nous a décrit Bruno. "Bloquée depuis 17h au parking de Francorchamps", nous a écrit Sylvie à 20h40.

Nous avons tenté d'appeler la responsable communication du circuit, mais elle n'était pas joignable.

100.000 personnes

Ce genre de problème à l'issue du Grand Prix de F1 à Spa survient à chaque édition. Rappelons qu'environ 100.000 personnes se sont rendues sur place cette année. D'autres circuits de Formule 1 connaissent le même genre de problème, parfois plus importants. C'est par exemple le cas à Silverstone, Barcelone, Budapest ou même Monza.

Sur le plan sportif, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui s'est imposé. Sergio Perez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari) ont respectivement remportés la deuxième et troisième place.