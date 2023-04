F1: Charles Leclerc partira en tête du sprint en Azerbaïdjan

Charles Leclerc (Ferrari) partira en tête de la course sprint de Formule 1 en Azerbaïdjan après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi dans les rues de la capitale Bakou.

Le pilote monégasque s'élancera devant les Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, 2e, et du leader au championnat Max Verstappen, 3e pour la course sprint dont le départ sera donné plus tard dans la journée, à 15h30.