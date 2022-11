F1 : Daniel Ricciardo devient pilote de réserve chez Red Bull

(Belga) Daniel Ricciardo va bénéficier d'une place de réserviste chez Red Bull en 2023. Le patron de l'équipe, Helmut Marko, l'a annoncé vendredi en préambule du Grand Prix d'Abu Dhabi.

"Ricciardo sera notre troisième pilote", a-t-il confirmé lors des premiers essais de la dernière manche de championnat du monde de Formule 1. Ricciardo dispute ce week-end sa dernière course au volant d'une McLaren. L'écurie britannique avait confirmé son départ plus tôt dans la saison. Le pilote de 33 ans a fait ses débuts en Formule 1 en 2011 et n'a cessé depuis de faire partie de la catégorie reine de la discipline. Entre 2014 et 2018, il a déjà piloté pour Red Bull, décrochant sept victoires en GP et deux fois une troisième place au classement final de championnat du monde (en 2014 et 2016). Chez Red Bull, Ricciardo sera pilote de réserve derrière le champion du monde Max Verstappen et Sergio Perez. (Belga)