F1: derrière Verstappen, le bal des prétendants pour le sacre

En 2023, le double champion du monde en titre Max Verstappen pourrait trouver sur sa route d'autres candidats au sacre en Formule 1, à l'image de Charles Leclerc, son dauphin l'an dernier, ou des pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton, en quête d'un huitième titre record.

Voici le profil des prétendants:

- Verstappen, un pilote complet et moins fougueux -

En piste, le double champion du monde en titre conjugue souvent l'audace à un tempérament fougueux qui lui a valu plusieurs accrochages en piste -mais qu'il a toutefois appris à dompter au fil des saisons.

Jugé "plus détendu" et "plus mature" qu'à ses débuts en 2015 par les cadres de son écurie Red Bull, il lui arrive "encore de (s)'énerver à la radio", reconnaissait lui-même Max Verstappen l'an dernier.

Mais, assurait-il alors, "je ne pense pas que cela influence mes performances". "Si le jour vient où je ne suis plus énervé (...), alors ce sport ne m'intéressera plus", disait-il aussi.