F1: des "débuts" frustrants pour Mick Schumacher au GP de l'Eifel

Les essais libres 2 du Grand Prix de l'Eifel de Formule 1 ont été retardés à deux reprises puis annulés en raison du mauvais temps vendredi après-midi, a annoncé la direction de course.

Les essais libres 1 prévus le matin avaient déjà subi le même sort pour des raisons similaires.

Les nuages bas et la brume sur le circuit allemand du Nürburgring (Rhénanie-Palatinat) empêchaient en effet l'hélicoptère médical de décoller.

L'annulation des premiers essais a empêché l'Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, de faire ses débuts lors d'un week-end de Grand Prix avec Alfa Romeo. Le Britannique Callum Ilott, pilote de F2 comme Schumacher et membre de la filière de jeunes de Ferrari, a été privé de la même opportunité avec Haas.

"C'est dommage", mais "j'ai tout de même beaucoup appris", a assuré "Schumi Jr". Il passera le reste du week-end en immersion au sein d'Alfa Romeo afin d'observer son fonctionnement et le quotidien des pilotes titulaires. "Je vais essayer d'en tirer le plus d'informations possible pour moi-même", s'est-il promis lors d'un point presse virtuel.

Interrogé sur la possibilité de reporter ces essais à plus tard cette saison, il a répondu qu'il fallait "attendre de voir comment les choses se développeront", faisant remarquer que les prochains GP emmèneraient les pilotes sur des circuits qu'ils connaissent peu ou pas et que "les titulaires auront besoin de temps au volant". "Toutes les opportunités de monter en voiture seront bonnes à prendre", a toutefois insisté le jeune pilote, ajoutant que "la F1 est l'objectif et le rêve".

Les conditions météo s'annoncent plus clémentes samedi pour les essais libres 3 (12h00-13h00) et les qualifications (15h00-16h00) et dimanche pour la course (14h10), avec toutefois des risques de pluie pendant le GP.

Le GP de l'Eifel, qui a lieu de vendredi à dimanche, est la 11e manche sur 17 cette saison. La F1 n'a plus couru sur le Nürburgring depuis 2013 et écuries comme pilotes manquent de références sur ce tracé, ce que l'annulation de cette journée d'essais libres n'aura pas arrangé.