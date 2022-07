F1: La police britannique craint des manifestations dangereuses à Silverstone

(Belga) La police britannique dispose d'indications selon lesquelles des militants voudraient pénétrer sur le circuit de Silverstone pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, dimanche. Dans un message publié sur son site internet, la police du Northamptonshire, dont dépend Silverstone, leur a demandé de ne pas le faire. "Je demande instamment à ce groupe de personnes de ne pas mettre en danger leur vie, celle des conducteurs, des bénévoles et du public", a déclaré le chef de la police.

Silverstone devrait accueillir environ 400.000 visiteurs en trois jours. Le week-end de Formule 1 commence vendredi par deux séances d'essais libres, suivies des qualifications samedi et de la course de dimanche. Le champion du monde Max Verstappen est en tête du classement du championnat du monde. La police indique que des manifestations pacifiques sont possibles sur le circuit. "Mais nous demandons à chacun de ne pas créer une situation qui mette des vies en danger." La force de police du Northamptonshire dit avoir reçu des informations indiquant que des manifestants prévoient d'entrer dans le circuit. "Entrer sur un circuit sur lequel se déroule une course est extrêmement dangereux. Si vous exécutez ce plan imprudent, vous mettrez des vies en danger." (Belga)