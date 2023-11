F1: loin du Top 3, Alpine veut désormais "se focaliser sur [sa] propre performance"

REPONSE: "Il fallait enlever le bouchon qui fermait la cocotte-minute et qui empêchait les gens de prendre des initiatives. Chacun se sent maintenant propriétaire, concerné et impliqué dans l'amélioration de la performance de l'équipe, chacun à son niveau, chacun dans son domaine. Et ça, ça ne peut pas fonctionner s'il y a un couvercle, on l'a donc fait en milieu d'année. On voit bien cette dynamique qui se crée maintenant. C'est très visible côté piste - ça ne l'est pas encore côté usine, mais on va s'y employer de manière à ce que chacun apporte ses idées dans la réalisation de l'objectif que l'on a".

R: "Il y en a qu'un, c'est de continuer à développer cette dynamique. Plus on améliorera l'équipe, plus on améliorera la voiture et donc plus on améliorera les résultats. Je ne veux pas donner de chiffres, ce sont des pièges. Il faut que l'on se focalise sur notre propre performance. Il faut que l'on se dise que, pour être compétitif l'année prochaine, il faut arriver à tel niveau de performance - mais on ne sait pas ce que les autres font. Tant qu'on n'est pas au soir de la première course - peut-être même les deux-trois premières de la saison prochaine - on ne saura pas. Et ce, même si on aura eu le sentiment de très bien travailler, car si les autres ont encore mieux bosser, on va régresser dans la hiérarchie".

Q: L'objectif des 100 courses fixé en 2021 par Laurent Rossi pour lutter pour les podiums et les victoires est donc abandonné ?

R: "On n'en parle plus. L'objectif final reste d'aller se battre pour les victoires. Et quand on se bat pour des victoires, on se bat pour des titres. Mais il n'y a plus d'échéance - le plus tôt, le mieux".