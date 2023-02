F1: Pérez et Red Bull terminent en tête des essais hivernaux

Red Bull reste au sommet de la hiérarchie: l'écurie championne du monde en titre en Formule 1 a confirmé son rang lors des essais hivernaux qui se sont achevés samedi à Bahreïn, faisant plus que jamais figure de favorite à une semaine du premier Grand Prix de la saison.

Sur la feuille des temps, son pilote mexicain Sergio Pérez se place premier, 359/1000 devant la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton -- pourtant équipée de pneus plus tendres et donc potentiellement plus rapide -- et à plus d'une demi-seconde du Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), à l'issue de la troisième et dernière journée des tests.

Un pilote Red Bull en cachant un autre, c'est le champion du monde Max Verstappen qui a survolé la concurrence lors des deux premiers jours. Le Néerlandais s'est toutefois laissé surprendre par l'Alfa Romeo du Chinois Zhou Guanyu qui, portée par des gommes tendres, a arraché sur le fil vendredi soir le meilleur temps.

Après avoir assuré l'essentiel de la journée de jeudi au volant de l'unique RB19 présente pour ces essais, "Mad Max" n'a pas couru samedi, laissant le baquet libre à Pérez.

La vérité des essais n'est pas toujours celle de la course, mais face à la RB19 visiblement aussi performante que sa prédécesseure, la concurrence doit se rend à l'évidence: "Red Bull est apparu très solide durant ces trois jours", déclarait déjà le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) samedi midi. - "Encore du travail" pour Ferrari -

Grande rivale annoncée de Red Bull cette saison, Ferrari, termine ces essais avec les 4e (Leclerc) et 5e temps (Carlos Sainz), devant l'autre Mercedes, celle de George Russell, 8e. Leclerc, parvenu à placer son bolide en haut de la feuille des chronos samedi à la mi-journée, --sous un soleil cuisant et un tracé brûlant--, assure: "j'ai l'impression que nous avons encore du travail", face à des Red Bull "super rapides". Mais rassure: "je pense que l'on a une voiture moins traînante (aérodynamiquement ndlr.), donc cela devrait aller mieux cette année". Si Mercedes, de son côté, semble s'être remise d'aplomb après avoir souffert la veille d'un problème hydraulique sur sa W14, "il y a encore des choses sur lesquelles nous travaillons", a expliqué Hamilton à la mi-journée. L'écurie allemande est toutefois satisfaite de s'être "pratiquement" débarrassée du marsouinage, un phénomène lié aux règles mises en place en 2022 qui fait rebondir les monoplaces, et qui a gangrené sa saison 2022. Du côté de l'équipe française Alpine, ses pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent les tests avec les 12e et 14e temps samedi. "Nous nous sentons tous prêts pour le début de la saison" a assuré le Team principal Otmar Szafnauer. "Nous sommes restés collés à notre programme afin de nous assurer que nous sommes aussi bien préparés que possible pour la saison à venir". - McLaren souffre -